“Nuovo San Siro senza Milan”: l’annuncio è chiaro

Da ormai alcuni anni si parla molto spesso dei progetti di Inter e Milan legati al futuro dello stadio Giuseppe Meazza con la possibilità di costruire un nuovo impianto a San Siro ma anche con l’ipotesi di spostare in altre aree limitrofe al comune di Milano e di questo si parla spesso con le autorità cittadine.

“Se non riusciamo a fare lo stadio, il Milan andrà a San Donato e l’Inter a Rozzano. Il rischio che i rossoneri vadano a San Donato è altissimo, perché il club ha acquisito quell’area investendo alcune decine di milioni di euro”, ha dichiarato oggi Giuseppe Sala, sindaco di Milano, e riportato dai colleghi de La Gazzetta dello Sport.

Il sindaco milanese non chiude quindi la porta all’ipotesi che il Milan possa decidere di non puntare sulla zona di San Siro se non arrivasse un accordo tra il comune e i due club di Serie A. L’investimento fatto dai rossoneri su San Donato è stato alto mentre per l’Inter, sempre secondo Sala, resta viva l’opzione Rozzano anche se con meno probabilità.