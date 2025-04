Biglietti Inter-Roma: prezzi e come acquistare

La terzultima partita di questa stagione a San Siro per i nerazzurri sarà Inter-Roma, gara valida per la 34^ giornata di Serie A, che deve ancora conoscere una sua esatta data. In attesa della calendarizzazione di questo turno in programma per il fine settimana del 26-27 aprile, sono già state rese note le informazioni per comprare i biglietti per questo match che si giocherà allo stadio Giuseppe Meazza.

Biglietti Inter-Roma 27 aprile 2025: fasi di vendita

Per tutti i tifosi nerazzurri è già disponibile la vendita libera dei biglietti per Inter-Roma, scontro che potrebbe essere decisivo per lo Scudetto visto il distacco di 3 punti che i nerazzurri hanno in classifica nei confronti del Napoli e che non permette quindi errori.

Biglietti Inter-Roma 27 aprile 2025: prezzi

Di seguito l’elenco dei prezzi dei biglietti divisi per ogni settore di San Siro. I tagliandi per Inter-Roma possono essere acquistati dai tifosi nerazzurri direttamente sul sito ufficiale del club.

POLTRONCINA ROSSA CENTRALE: 250 euro

POLTRONCINA ROSSA (O-S): 220 euro

PRIMO ROSSO: 160 euro

1° ROSSO LATERALE: 125 euro – 69 euro (Under 16)

SECONDO ROSSO CENTRALE: 120 euro

SECONDO ROSSO LATERALE: 79 euro

TERZO ROSSO: 49 euro

TRIBUNA ARANCIO CENTRALE “160”: 240 euro

TRIBUNA ARANCIO “164”: 190 euro

POLTRONCINA ARANCIO: 175 euro

PRIMO ARANCIO: 150 euro

SECONDO ARANCIO CENTRALE: 99 euro

SECONDO ARANCIO: 89 euro