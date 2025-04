OFFERTA milionaria per Inzaghi dall’estero: la risposta del tecnico

Uno dei punti di forza dell’Inter e grande creatore di questa crescita che la squadra sta portando avanti da mesi, è sena dubbio il suo allenatore Simone Inzaghi. Si parla da tempo del rinnovo del tecnico piacentino per prolungare il contratto che attualmente scade nel 2026, visto che la società è molto felice del suo operato.

Dal canale YouTube dei colleghi di Calciomercato.it, emerge una voce di mercato a sorpresa che vede protagonista lo stesso Inzaghi. Il tecnico dell’Inter avrebbe infatti ricevuto una ricca proposta dall’Arabia Saudita che negli ultimi anni è molto attratta dagli allenatori italiani e che hanno vinto in Serie A come Mancini e Pioli.

L’Inter attende di conoscere i desideri di Inzaghi per il futuro e a fine stagione dopo il Mondiale per Club di giugno e luglio, si siederà al tavolo per trattare il rinnovo con il suo allenatore che ad oggi non ha ancora accettato nessuna proposta dall’estero, sia proveniente dall’Arabia che dal altri campionato come la Premier League.