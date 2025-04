Dall’Inter al Tottenham: c’è lo sgarbo del club inglese

Per l’Inter il primo obiettivo dell’estate, in termini di mercato, sarà quello di trovare rinforzi giovani e di talento che possano permettere alla squadra di restare competitiva ai massimi livelli pur abbassando un po’ l’età media come vuole Oaktree. Secondo le ultime voci di mercato però il Tottenham può fare uno sgarbo ai nerazzurri.

Il club inglese sarebbe infatti fortemente interessato a portare in Premier League un giocatore che sta facendo molto bene in Serie A negli ultimi anni, si tratta di Samuele Ricci. Il centrocampista (e da poco anche capitano) del Torino e della Nazionale Italiana piace parecchio anche all’Inter oltre ad altri top club come Milan e Napoli.

Tuttavia, secondo quanto riferito dal media britannico TeamTalk, il Tottenham vorrebbe portare Ricci a Londra per puntare su di lui ed altri talenti al fine di rialzarsi dopo una stagione complicatissima. La richiesta del Torino è di circa 40 milioni di euro, una cifra che il club inglese pagherebbe più facilmente dell’Inter e delle altre di Serie A.