Alla vigilia di Inter-Bayern Monaco, dopo le parole di Simone Inzaghi nel primo pomeriggio, anche l’allenatore del club tedesco Vincent Kompany è intervenuto in conferenza stampa. Il tecnico belga ha fatto dei complimenti alla formazione nerazzurra ma ha anche affermato che lui e la sua squadra restano ottimisti sul passaggio del turno.

PARTITA – “In certe serate bastano dei particolari, possiamo dire così. In alcune partite basta poco per decidere un risultato come è accaduto all’andata, dobbiamo ricordare le occasioni che potevamo sfruttare e speriamo di averle nuovamente. Sappiamo tutti bene che i dettagli faranno la differenza e penso che sia questa la chiave per vincere la partita, domani dobbiamo vincere come nella sfida con il Bayer Leverkusen: ci bastava il pareggio ma abbiamo cercato la vittoria. Vogliamo dare un’altra soddisfazione ai nostri tifosi”.

VALORE INTER – “Per noi sarà importante capire fin da subito il tipo di pressing che l’Inter farà. Se avranno un baricentro alto dovremo comportarci in un modo, altrimenti dovremo giocare in maniera differente. In partite come questa le qualità dei singoli faranno anche la differenza, serve affidarsi alla capacità dei giocatori di poter prendere le decisioni giuste. Noi restiamo positivi e ottimisti, sentiamo l’opportunità di poter arrivare in finale a Monaco in casa nostra. Ora però dovremo giocare contro la miglior squadra d’Italia, l’Inter ha qualità difensive ma hanno anche grandi soluzioni in attacco. Non sarà una partita uguale a quella dell’andata e non abbiamo motivo per non essere positivi, l’importante è concentrarci sul vincere, non conta con quanti gol di scarto”.

SAN SIRO – “Secondo me questo non è uno stadio normale, è speciale. Lo ritengo uno dei 5 migliori stadi in Europa con il Camp Nou, il Bernabeu, Wembley e la nostra Allianz Arena. Forse ne dimentico qualcuno, ma questo resta uno stadio speciale”.

THURAM – “Ho visto tante partite dell’Inter di quest’anno e Thuram ha fatto un percorso eccezionale in questa stagione. È uno che fa la differenza, è capace a creare situazioni dal nulla e di forzare errori dell’avversario. La cosa importante per lui è non dubitare di sé stesso, domani proverà a far valere le sue doti, ma spero non ci riesca”.