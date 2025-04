Premio alla squadra: ricco bonus per i giocatori in caso di semifinale

Questa sera l’Inter gioca a San Siro una delle partite più importanti della sua stagione: alle 21 al Meazza arriva il Bayern Monaco per il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo il successo nerazzurro per 1-2 all’andata in Germania, la squadra di Simone Inzaghi cerca conferme anche nella gara in casa.

Come sottolinea oggi La Gazzetta dello Sport, per il club nerazzurro è un’occasione molto importante anche dal punto di vista economico. L’Inter ha già infatti incassato più di 100 milioni di euro da questa nuova Champions League e in caso di vittoria stasera ne porterebbe a casa altri 15, oltre ad un maxi incasso al botteghino nell’eventuale semifinale.

Per tal motivo è in conto anche un grande bonus alla squadra in caso di passaggio del turno contro il Bayern. La dirigenza dell’Inter ha in programma premi per 3 milioni di euro da dare ai suoi giocatori in caso di raggiungimento di una fondamentale semifinale di Champions League che farebbe benissimo anche alle casse del club.