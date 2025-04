Il piano di Inzaghi: così può fermare Olise e il Bayern

Uno dei giocatori più pericolosi all’andata per il Bayern Monaco era certamente stato Michael Olise, esterno destro francese dal grande talento che aveva saputo creare pericoli alla retroguardia dell’Inter. Per evitare brutte sorprese nel match di ritorno di questa sera, Simone Inzaghi ha preparato un nuovo piano per fermarlo.

Come riporta oggi La Gazzetta dello Sport, per l’Inter è pronto uno specifico lavoro difensivo per fermare Olise e stoppare sul nascere le principali fonti di gioco offensivo del Bayern Monaco. Sono previsti ben 4 uomini che dovranno tenere d’occhio il talento francese maestro dei dribbling sulla sua corsia di destra.

In prima battuta dovranno essere Bastoni e Dimarco a prendere le misure di Olise per provare a fermarlo ma anche Mkhitaryan dovrà dare un mano quando si accentrerà in mezzo al campo e infine pure Acerbi dovrà raddoppiare se necessario. Questa è la “gabbia” che Inzaghi ha preparato per arginare il Bayern Monaco.