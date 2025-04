Inter-Bayern: chi vince trova un Barcellona che ha faticato

Dopo uno strepitoso 4-0 casalingo nella partita di andata, ieri sera il Barcellona ha faticato e non poco a Dortmund contro il Borussia nella sfida di ritorno che si è conclusa 3-1 per i tedeschi. A passare alla fine sono stati gli spagnoli ma non rischiando di subire un’altra rimonta a sorpresa in Champions League.

Il Borussia Dortmund si è infatti reso protagonista di un grande avvio di partita portandosi sul 2-0 nel primi 48 minuti, un risultato che faceva sperare i tifosi gialloneri. Però poi il Barcellona, che ha palesato alcune difficoltà, ha potuto mettersi al sicuro grazie ad un autogol che ha così infranto le speranza di rimonta al club tedesco.

Questa di Dortmund sarà certamente una partita che analizzeranno gli staff tecnici di Inter o Bayern Monaco, a seconda di chi avrà la meglio stasera a San Siro. In semifinale infatti il Barcellona incontrerà una di queste due squadre mente dall’altro lato del tabellone il PSG aspetta una tra Real Madrid e Arsenal.