Pericolo Inter: per vincere Kompany ha 4 JOLLY da paura

La vittoria per 1-2 dell’andata ha sicuramente donato autostima e consapevolezza all’Inter ma è anche certo il fatto che nulla sia ancora stato conquistato. Questa sera a San Siro arriva un Bayern Monaco desideroso di riscatto per eliminare i nerazzurri e prendersi un posto nelle semifinali di Champions League.

La Gazzetta dello Sport analizza questa mattina le chiavi tattiche di questo importantissimo scontro tra la prima in classifica in Serie A e la prima in Bundesliga. Il tecnico dei bavaresi, Vincent Kompany, ha in mente un piano ben preciso, secondo la rosea, per far male all’Inter e puntare su tutti i suoi migliori talenti.

Il Bayern Monaco è infatti senza un fenomeno come Musiala ma può contare comunque su un attacco eccezionale dove i punti fermi saranno Kane prima punta e Muller trequartista mentre sulle fasce Kompany è pronto ad alternare 4 gioielli come Olise e Sane dal 1′ e poi dalla panchina Coman e Gnabry che possono determinare anche in caso di supplementari. La difesa dell’Inter avrà quindi molto da faticare.