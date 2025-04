Inzaghi: “Per passare non dovremo fare questo errore”

Giornata di vigilia in casa Inter in vista del ritorno dei quarti di finale di domani sera delle ore 21.00 a San Siro contro il Bayern Monaco. Simone Inzaghi, dunque, si presenta in conferenza stampa per analizzare il match in arrivo dopo la strepitosa vittoria della settimana scorsa in Germania e per commentare le chance di qualificazione in semifinale dei suoi ragazzi.

A partire dalle 14.00 sarà possibile seguire in diretta la cronaca testuale delle parole di Inzaghi in conferenza qui su Passione Inter.

