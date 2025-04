CASO Neuer nel Bayern Monaco: cosa sta succedendo

La data di domani – mercoledì 16 aprile – è cerchiata in rosso su tutti i calendari di ogni tifoso di Inter o Bayern Monaco perché la posta in palio è altissima ed entrambe le squadre si giocano un posto nelle migliori 4 di Champions League. A San Siro arrivano i bavaresi che vogliono ribaltare il ko per 1-2 subito all’andata in casa.

L’Inter dovrà fare nuovamente attenzione alla qualità della formazione tedesca allenata da Vincent Kompany che, come riportato dall’ANSA, ha recuperato due elementi preziosi come Pavlovic e Coman ma che deve far fronte ad un caso particolare legato al suo portiere (e capitano) Manuel Neuer alla vigilia di Inter–Bayern Monaco.

Il portiere tedesco viaggerà con la squadra per Milano in quanto vorrà dare il suo supporto ai compagni ma non potrà giocare causa infortunio. Questa presenza di Neuer nel volo per Milano ha però creato stupore nelle scorse ore con alcuni tifosi e addetti ai lavori che si sono chiesti se potesse giocare ma in realtà il suo sarà solo un viaggio per dare sostegno al resto della squadra.