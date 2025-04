Pronostici Inter-Bayern Monaco: consigli e statistiche

Come arrivano Inter e Bayern Monaco: formazioni e ultime news

Mercoledì 16 aprile 2025 alle ore 21.00, a San Siro si giocherà il ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Bayern Monaco. Una sfida che vede i nerazzurri leggermente favoriti nei pronostici per via del vantaggio maturato all’andata grazie al successo per 1-2 in trasferta sul campo dei tedeschi, grazie ai gol di Lautaro Martinez e Frattesi contro la rete di Muller.

Per quanto riguarda le probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco, Simone Inzaghi dovrebbe schierare lo stesso undici dell’andata ma con una sola variazione. Inter che giunge a questo incontro dopo il convincente successo interno di campionato contro il Cagliari, mentre il Bayern Monaco nell’ultimo turno di Bundesliga ha pareggiato per 2-2 contro il Borussia Dortmund.

Inter-Bayern Monaco: statistiche e precedenti

Con quella incassata all’andata in Germania, l’Inter ha subito la terza rete di questa edizione della Champions League conservando dunque la miglior difesa in assoluto. Sono 16, invece, i gol subiti dal Bayern Monaco in questa competizione ad evidenziare una fase difensiva non proprio impeccabile. Per quanto riguarda il gol fatti, quello dei tedeschi è il secondo miglior attacco (29 reti) alle spalle solamente del Barcellona (36 reti). Più staccata l’Inter ferma a quota 17.

Per quanto riguarda le sfide tra Inter-Bayern Monaco, esistono ben 10 precedenti, di cui 5 vittorie dei tedeschi, 1 pareggio e 4 successi interisti. L’ultimo incrocio risale ovviamente all’1-2 dell’Allianz Arena dello scorso martedì 8 aprile, mentre nella stagione 2022/23 le due squadre si erano affrontate due volte nella fase a gironi con due successi per il Bayern.

Pronostico Inter-Bayern Monaco: confronto quote e dove scommettere

Come si evince dalle quote sui principali bookmakers, l‘Inter è considerata leggermente sfavorita per l’incontro di domani sera. Basti pensare che la proposta più alta per l’1 secco è quella di William Hill data a 2.62, contro il 2.50 sulla vittoria ospite.

Dopo i tre gol dell’andata, occhi nuovamente puntati sul segno over 2,5 fornito da Goldbet, Lottomatica e Snai a 1.65. Per chi invece volesse puntare sul passaggio del turno, l’Inter rimane favorita per l’approdo in semifinale con una quota pari a 1.30 sui principali bookmakers, contro il 3.50 del Bayern Monaco.