Dall’Inghilterra: Liverpool all’assalto del titolare dell’Inter

I grandi risultati che l’Inter sta ottenendo sia in Italia che in Europa sono un’ottima vetrina per quei ricchi club europei che sono sempre alla ricerca di rinforzi e che hanno grandi cifre da investire sul mercato. Uno di questi è il Liverpool che sembra ormai destinato a vincere la Premier League ma che è uscito presto dalla Champions League.

Per tal motivo i Reds vogliono muoversi con qualche innesto di spessore nel corso della prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato da fonti inglesi un nuovo obiettivo sarebbe proprio uno dei big assoluti dell’Inter, vale a dire Nicolò Barella. Questo è quanto si apprende dalle colonne di TeamTalk.

Il media britannico sottolinea infatti la necessità del Liverpool di trovare nuovi rinforzi per fare un percorso migliore nella prossima Champions League e annuncia che, sebbene in passato sia stato il Manchester City a cercare Barella, ora è il club allenato da Arne Slot il più interessato ma di sicuro l’Inter non lo cederà facilmente.