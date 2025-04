Cassano: “Rinnovate Arnautovic, batte Vlahovic 10-0”

In occasione dell’ultimo episodio di Viva El Futbol, uno scatenato Antonio Cassano è tornato a parlare di Inter. Reduce dall’incredibile prestazione disputata da Marko Arnautovic nell’ultimo turno di campionato contro il Cagliari, l’ex calciatore ha dedicato un lungo intervento proprio alla partita e al talento dell’attaccante austriaco per il quale stravede.

Analizzando l’ex Bologna con Adani, Cassano ha chiesto a gran voce il rinnovo di Arnautovic all’Inter: “Ti ricordi, Lele, quando dissi che Arnautovic era più forte di Kean, un giocatore fantastico? Ve lo ricordate? Ho sempre avuto un debole per questo ragazzo, c’è sempre qualcuno che mugugna, gli rompe i co***oni. Arnautovic è geniale, a me ricorda un Ibra più piccolo, ha mostrato il 50% del suo talento. Ha dato una palla stratosferica a Lautaro, un gol clamoroso, di tecnica, potenza e qualità col piede sbagliato. Fa giocate geniali, se gli dai tanta fiducia è un giocatore veramente fantastico. Arnautovic batte 10-0 Vlahovic, qualcuno potrà non essere d’accordo, se lui esprime il suo potenziale, a me piace più lui di Thuram. Da una vita proprio. L’ho visto anche quando giocava in Olanda, con l’Austria fa partite fantastiche, è un giocatore geniale. A me fa impazzire, anche io ho buttato al cesso il mio talento, lui ha reso al 50%. Arnautovic va rinnovato, assolutamente”.