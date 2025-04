Maxi scambio Inter-Bologna: “In ballo due nomi”

L’asse di mercato tra Inter e Bologna potrebbe presto diventare rovente. Le due formazioni, che domenica pomeriggio si affronteranno al Dall’Ara alle 18.00, sono al centro di diverse trattative destinate ad accendersi la prossima estate.

Il nome pronto a far scattare l’effetto domino è quello di Francesco Pio Esposito, attaccante dell‘Inter in prestito allo Spezia. Il classe 2005 ha già ricevuto diverse proposte dalla Serie A, tra cui quelle di Torino e Bologna, senza dimenticare gli stessi Liguri che in caso di promozione faranno carte false per rinnovare il prestito per il terzo anno consecutivo.

Come riferito da Tuttosport, i rossoblù potrebbero però avere un vantaggio considerevole sui concorrenti. In casa Bologna, infatti, vi sono un paio di pedine a cui l’Inter potrebbe aprire per imbastire uno scambio. Escludendo da questo ragionamento Santiago Castro, attaccante per il quale potrebbe nascere un affare parallelo, sono due i calciatori interessati: Dan Ndoye e Giovanni Fabbian.

Il centrocampista italiano è ancora legato all’Inter da una recompra da 12 milioni di euro valida fino alla prossima estate. L’esterno svizzero, vecchio pallino di Piero Ausilio, è obiettivo dei nerazzurri dallo scorso Europeo di Germania. Uno tra questi due nomi di proprietà del Bologna, dunque, potrebbe finire nell’intreccio di mercato con l’Inter per arrivare a Pio Esposito.