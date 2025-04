Vlahovic-Inter, annuncio clamoroso: “Affare da 30 milioni”

Quella in corso non è certo stata per Dusan Vlahovic la stagione che probabilmente si sarebbe aspettato ad inizio anno, sia dal punto di vista dei numeri individuali che del rendimento della sua Juventus. L’attaccante serbo, spesso finito nel mirino dei tifosi, tra l’altro sta per entrare nell’ultimo anno di contratto dopo aver più volte rifiutato di spalmare l’accordo come proposto dal club bianconero.

Per via del contratto a salire siglato con la Juve dopo aver lasciato la Fiorentina, Vlahovic da quest’anno guadagna ben 12 milioni netti a stagione. Una cifra spropositata che più volte la dirigenza bianconera ha cercato di ritrattare invano con l’attaccante. In virtù dell’accordo in scadenza nel 2026, con ogni probabilità il centravanti in estate lascerà Torino.

Sono diverse le squadre pronte a cogliere l’opportunità in uscita dalla Juventus, soprattutto ad una cifra che si preannuncia essere low cost. Tra queste, secondo quanto affermato da Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio, potrebbe inserirsi da un momento all’altro anche l’Inter. Il club nerazzurro ha necessità di rimpiazzare almeno due attaccanti e potrebbe sfruttare sia il prezzo al ribasso del cartellino, ma anche le motivazioni di un attaccante in cerca di riscatto.

Queste le parole del giornalista su Vlahovic all’Inter: “25-30 milioni qualcuno che glieli dà alla Juve li trova, se si trova l’accordo sul contratto. Può trovare la fila a 25-30. Io mi metterei in fila se fossi diverse squadre, anche del nostro campionato. Faccio un nome? L’Inter. L’Inter sta cercando un attaccante da mettere al posto di Correa o Taremi, la cifra è quella. Sta guardando tutti i profili. La Juve non può decidere, lo perde a zero altrimenti. Anche il Napoli, la Roma. A 30 milioni è buono per tutti. Il contratto? Meglio essere felice con 100 milioni in banca che infelice con 140. Può rinunciare a qualcosa per trovare un posto dove essere felice”.