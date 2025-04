Dopo essersi perso l’andata per un piccolo problema muscolare, Federico Dimarco ha fatto di tutto pur di essere a disposizione per il match di ritorno contro il Bayern Monaco di domani sera. L’esterno dell’Inter, rimpiazzato a Monaco da una grande prestazione di Carlos Augusto, è stato testato da Simone Inzaghi contro il Cagliari per un’ora esatta di gioco.

Dopo gli ultimi provini, il tecnico sembra aver sciolto il ballottaggio della fascia sinistra tra Dimarco e Carlos Augusto in favore dell’italiano. Sarà questa, con ogni probabilità, l’unica vera variazione rispetto alla sfida di andata. Ben cinque dei sei diffidati dell’Inter in Champions League, dunque, saranno tutti mandati in campo, con il solo Denzel Dumfries indisponibile causa squalifica.