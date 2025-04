Scintille Inter-Juventus: Giuntoli PIOMBA sul difensore

Inter e Juventus sono pronte ad un nuovo round di mercato in vista della prossima estate. La rivalità tra i due club, infatti, è pronta a rinnovarsi per uno dei talenti più brillanti del calcio italiano, da tempo nel mirino dei nerazzurri che in passato erano stati ad un passo dall’anticipare la concorrenza.

Come riportato da Tuttosport nell’edizione odierna, nerazzurri e bianconeri sono tornati a spingere forte per Giovanni Leoni, difensore classe 2006 prelevato la scorsa estate dal Parma a titolo definitivo. Il centrale, scovato da Andrea Mancini e Nicola Legrottaglie ai tempi della Sampdoria, venne pagato dai blucerchiati 1,2 milioni di euro quando ancora si trovava nelle giovanili del Padova.

Dopo una crescita impressionante in Serie B, all’inizio di quest’ultima stagione ecco la chiamata del Parma per un investimento da 5 milioni più 3 di bonus per strapparlo alla concorrenza di big come Inter, Napoli e Juventus. Ora, stando a quanto riferito dal quotidiano torinese, nerazzurri e bianconeri non ne hanno perso le tracce, inviando costantemente i propri osservatori a seguire da vicino i progressi di Leoni. Una sfida destinata a riaccendersi la prossima estate.