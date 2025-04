L’Inter cambia idea su Inzaghi: cosa succede al rinnovo

A pochi mesi dalla fine della stagione e con l’Inter ancora in corsa su tutte le competizioni, i dirigenti nerazzurri hanno già definito una strategia chiara su quello che sarà il futuro di Simone Inzaghi. Contrariamente a quanto avvenuto nelle ultime annate, infatti, l’allenatore interista non andrà a siglare un rinnovo annuale di contratto.

A riferirlo ci ha pensato questa mattina La Gazzetta dello Sport che sulle proprie pagine ha svelato le nuove intenzioni di Marotta e Ausilio. Da quando Inzaghi siede sulla panchina nerazzurra, i due dirigenti non hanno mai iniziato una stagione con il contratto del loro allenatore in scadenza. Quest’anno, in virtù dell’attuale durata fino al giugno 2026, verrà rispettata la stessa policy ma con una novità sostanziale.

A prescindere da quelli che saranno i risultati da qui al prossimo luglio, quando sarà finito anche il Mondiale per Club, la volontà del club è quella di estendere il contratto di Inzaghi oltre la scadenza del 2026. Contrariamente alle scorse stagioni, però, non si tratterà di un rinnovo annuale, bensì di un’intesa biennale fino al giugno 2028.

Al tecnico piacentino, che attualmente guadagna 6,5 milioni di euro netti a stagione, dovrebbe essere garantito un accordo da 7 milioni.