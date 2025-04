Inter-Bayern è già nella storia: l’incasso è da PAURA

Nonostante manchino ancora più di 24 ore al ritorno dei quarti di finale tra Inter-Bayern Monaco, il match sta già per entrare nella storia degli incassi di sempre del club nerazzurro e dello stesso San Siro. Per la sfida di domani sera, infatti, si prevede il tutto esaurito anche per via della presenza dei 4300 tifosi tedeschi che andranno ad occupare tutti i seggiolini del settore ospiti.

Per quanto riguarda l’incasso previsto per domani sera, l’Inter dovrebbe superare i 9,2 milioni di euro registrati lo scorso anno all’andata degli ottavi di finale contro l’Atletico Madrid. Se così fosse, diverrebbe il secondo incasso più alto di sempre nello storico della biglietteria nerazzurra, come ricordato da La Gazzetta dello Sport, secondo solamente agli inarrivabili 12,5 milioni di euro della semifinale di ritorno tra Inter-Milan del 2023.

Considerando anche gli incassi del Milan, e dunque l’andata della semifinale di quella stessa edizione di Champions League che portò ai rossoneri 10,4 milioni di euro, potrebbe diventare il terzo più alto di sempre nella storia dell’impianto,