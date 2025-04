Stankovic BRILLA in prestito: ECCO i dettagli della cessione

Aleksandar Stankovic è tornato a far parlare di sé nel corso dell’ultimo fine settimana. Il centrocampista di proprietà dell’Inter in prestito al Lucerna, infatti, ha messo a segno un gol strepitoso – il terzo della sua stagione nel campionato svizzero – con un calcio di punizione perfetto che ha ricordato quelli del padre Dejan.

In molti tra i tifosi nerazzurri si sono dunque chiesti nelle scorse ore la formula con cui l’Inter lo ha lasciato andare la scorsa estate. A far chiarezza, dunque, ci ha pensato l’esperto di calciomercato Fabrizio Romano.

Come riportato dal giornalista, il Lucerna ha acquistato Stankovic in prestito con un’opzione di riscatto a 1,5 milioni di euro. Il club nerazzurro, però, si è riservato un contro diritto, in modo da avere il controllo sul classe 2005 visto che con ogni probabilità verrà riscattato dagli svizzeri.