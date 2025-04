Allarme SQUALIFICA: 6 (+1) diffidati Inter in Champions

Si avvicina il ritorno della doppia sfida di Champions League contro il Bayern Monaco, che potrebbe regalare l’accesso alle semifinali agli uomini di Inzaghi. La sfida di San Siro presenterà anche un’insidia aggiuntiva, visti i tanti diffidati dell’Inter.

In caso di ammonizione, verrebbero squalificati e salterebbero l’eventuale andata delle semifinali di Champions League. Infatti, come da regolamento UEFA, le ammonizioni si azzereranno solo a partire dal prossimo turno. Pertanto, un cartellino nerazzurro potrebbe essere fatale per diversi giocatori.

Sono 6 i giocatori diffidati dell’Inter. Uno di questi è Dumfries, che non ci sarà, mentre rischiano seriamente gli altri 5, tutti titolari. Si tratta di Pavard, Bastoni, Barella, Mkhitaryan e Lautaro Martinez. Anche lo stesso Inzaghi è in diffida e, pertanto, dovrà fare attenzione.