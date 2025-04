Forfait UFFICIALE: il titolare salta Inter-Bayern Monaco

Anti-vigilia della supersfida di San Siro Inter-Bayern Monaco, ritorno dei quarti di finale di Champions League, in programma mercoledì 16 aprile alle ore 21.00. Come all’Allianz Arena, Inzaghi dovrà fare a meno di Dumfries e Zielinski, mentre il Vincent Kompany potrà recuperare un paio di elementi.

Tra questi, però, non ci sarà sicuramente Manuel Neuer, come confermato anche dalla BILD e da Sky Sport Deutschland. Il portiere tedesco ha provato a recuperare per la gara di San Siro, ma l’infortunio al polpaccio continua a non permettergli di allenarsi al meglio.

Neuer non sarà neanche in panchina mercoledì sera, con Jonas Urbig che prenderà ancora una volta il suo posto, come confermato dalle ultime indiscrezioni sulle probabili formazioni di Inter-Bayern Monaco.