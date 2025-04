Inter contro il passato: il Bayern è un INCUBO a San Siro

Mercoledì sera l’Inter si gioca una fetta importante della propria stagione. A San Siro, c’è il ritorno dei quarti di finale di Champions League, gara che i nerazzurri non devono perdere per conquistare le semifinali. I precedenti, però, non sono esattamente favorevoli.

Nei 4 precedenti a San Siro contro il Bayern Monaco, infatti, l’Inter ha sempre perso: 2-0 nel 1988 in Coppa Uefa e nel 2006 in Champions League, 1-0 nel 2011 agli ottavi di finale e ancora 2-0 nel 2022, nel girone, con i nerazzurri che arrivarono poi in finale.

Con una sconfitta con 2 gol di scarto l’Inter sarebbe eliminata, mentre perdere con una sola rete di differenza porterebbe la gara ai supplementari. A far sorridere Inzaghi e i suoi ci sono i numeri interni in Champions League: dalla sconfitta con il Bayern Monaco del 2022 sono arrivate 12 vittorie e 2 pareggi, con solamente 5 gol incassati.