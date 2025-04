L’Inter attende Pellegrini: addio senza rinnovo di contratto

Se ne era parlato a più riprese nel corso dell’ultimo mercato di gennaio, legato alla vicenda Frattesi, ma la possibile trattativa tra l’Inter e Lorenzo Pellegrini non sembra essere tramontata del tutto. Secondo Il Messaggero, infatti, il club nerazzurro starebbe attendendo sviluppi sul futuro del centrocampista.

La Roma non sarebbe intenzionata a proseguire il rapporto con Pellegrini, in scadenza nel 2026, nel caso in cui non arrivasse il rinnovo del contratto. E l’accordo ancora non sembra essere alle porte, favorendo discorsi su un suo possibile addio a fine stagione.

L’Inter sarebbe tra le squadre interessate al giocatore ed è in attesa di capire come evolverà la situazione. Su Pellegrini, però ci sarebbero anche gli sguardi vigili di Milan e Napoli, pronte a fare concorrenza ai nerazzurri.