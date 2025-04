Toni su Inzaghi: “Come può rinnovare con zero titoli!?”

Sono settimane decisive per la stagione dell’Inter. I nerazzurri, ancora in corsa in tre competizioni sognano il Triplete. Merito del lavoro di Simone Inzaghi, per il quale il futuro ad Appiano Gentile non sembra essere in discussione, al di là di quelli che saranno i traguardi che la sua squadra saprà raggiungere.

Su questo punto e sul rinnovo del tecnico piacentino, che dovrebbe arrivare in estate, è intervenuto Luca Toni negli studi di DAZN. L’ex centravanti, infatti, si è detto non troppo convinto del prolungamento di contratto di Inzaghi. A suo dire, è difficile fare queste valutazioni ora, perché se l’Inter non dovesse centrare alcun obiettivo stagionale il futuro dell’allenatore potrebbe non essere poi così scontato.

Queste le sue parole: