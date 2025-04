Ansia infortuni per Dimarco: Inzaghi ha deciso come usarlo

L’assist per Bisseck, a una settimana di distanza da quello di Darmian ha confermato come Federico Dimarco stia provando piano piano a tornare sui suoi livelli, nonostante i problemi fisici non manchino. Contro il Bayern Monaco, d’altronde, è rimasto in panchina tutta la gara.

Ecco perché il mondo nerazzurro si è preoccupato quando dopo la sostituzione in Inter-Cagliari lo si è visto con il ghiaccio sulla coscia. Tuttavia, come confermato da La Gazzetta dello Sport, non c’è nessun allarme e come fatto sapere dallo stesso esterno sui social.

Dimarco sta bene e dovrebbe partire titolare contro il Bayern Monaco. Tuttavia, come sottolinea sempre la Rosea, Inzaghi dovrà gestirlo al meglio, visto che nell’ultimo periodo non è riuscito ad allenarsi al meglio. Per fortuna sua e dell’Inter, Carlos Augusto ha dimostrato di poter essere un sostituto più che all’altezza.