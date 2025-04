Inzaghi, STOP turnover: solo due cambi tra Bayern e Bologna

Inizia una settimana molto delicata per l’Inter, che come la scorsa verrà inaugurata dalla gara di campionato del Napoli, momentaneamente a -6. I nerazzurri, però, sono focalizzati soprattutto sui propri impegni, con due sfide delicatissime all’orizzonte.

Mercoledì c’è il Bayern Monaco, nel ritorno dei quarti di finale di Champions League; nella domenica di Pasqua, invece, la complicata sfida con il Bologna. Due gare da affrontare al massimo e per questo motivo, come scrive La Gazzetta dello Sport, Inzaghi sembra intenzionato a mettere in pausa il turnover.

Solo due potrebbero essere i ruoli che verranno toccati tra mercoledì e domenica: Acerbi e De Vrij si alterneranno, con il primo titolare a San Siro in coppa, così come ruoteranno sicuramente Dimarco e Carlos Augusto, in grandissima forma nell’ultimo periodo.

Per il resto, Inzaghi sembra pronto ad affidarsi ai suoi titolarissimi: dalla coppia d’attacco Thuram-Lautaro Martinez, al terzetto di centrocampo Barella-Calhanoglu-Mkhitaryan, passando per Sommer, Pavard, Bastoni e Darmian.