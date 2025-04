David all’Inter, Pedullà: “Oggi non è vicino per un motivo”

L’Inter cerca un nuovo attaccante per rinnovare e allungare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Da tempo uno dei nomi più caldi è Jonathan David, in scadenza di contratto con il Lille.

Sull’interesse per l’atttaccante canadese è tornato Alfredo Pedullà, che ha fatto il punto sulla possibile trattativa. Sul suo canale YouTube, l’esperto di mercato ha evidenziato come, ad oggi, le richieste di David e del suo entourage siano troppo alte per i nerazzurri, che però non hanno abbandonato l’idea di ingaggiarlo a parametro zero.

Jonathan David all’Inter: le parole di Pedullà

Alfredo Pedullà ha commentato l’interesse dell’Inter per Jonathan David, sottolineando come il club nerazzurro non sia vicino al giocatore in questo momento, per via delle richieste economiche troppo alte, tra ingaggio e commissioni.

Queste le sue parole:

“Jonathan David è un boccone per tutti, ma non mi risulta che oggi sia vicino all’Inter. C’è interesse della Juventus, del Barcellona, dei club della Premier e anche di club nascosti. Negli ultimi contatti, che ci sono stati tra l’Inter e l’entourage del giocatore, sono state ribadite le richieste che oggi non possono essere soddisfatte dall’Inter. Oggi le richieste sono 8, magari 10, milioni di ingaggio netti a stagione, bonus compresi. Alla firma bisogna pagare una doppia cifra, 8-9-10 milioni, più le commissioni. Alla Juve come all’Inter sono stati chiesti questi soldi e l’Inter ha risposto ‘questi soldi non te li possiamo dare’. Non siamo in uno stato avanzato, ma la trattativa non è nemmeno morta. L’Inter ha detto al giocatore di cercare chi può soddisfarlo, altrimenti potrà poi tornare dai nerazzurri se pensa di ridimensionare le sue richieste. L’Inter in questo momento non è fuori, ma non è vicina. Non è da escludere”.