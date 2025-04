Addio Arnautovic o Taremi: l’Inter ha una preferenza

Non è ancora tempo di decisioni definitive sul futuro in casa Inter, visti i tanti impegni sul campo che attendono i nerazzurri da qui a metà giugno, quando inizierà il Mondiale per Club. Tuttavia, alcune riflessioni sono in corso, specie per quanto riguarda il reparto offensivo.

Secondo calciomercato.com, infatti, l’ottimo momento di forma di Marko Arnautovic avrebbe riaperto i discorsi sul suo futuro. Il centravanti austriaco è in scadenza di contratto, ma non è da escludere una sua permanenza anche nella prossima stagione, con una rivisitazione del suo attuale ingaggio.

Anche perché, ad oggi, se l’Inter e Inzaghi dovessero scegliere un giocatore da tenere in rosa nella prossima stagione tra Arnautovic e Taremi, la preferenza sarebbe per il primo e non per l’iraniano. Uno scenario impensabile solo fino a qualche mese fa.