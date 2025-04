Inter ancora in corsa per Chiesa: il Liverpool fissa il prezzo

Dopo un’estate turbolenta, Federico Chiesa ha lasciato la Juventus per provare una nuova avventura in Premier League, nonostante le voci di un possibile interesse anche dell’Inter. Una scelta che non ha portato grandi frutti, viste le difficoltà avute fin qui al Liverpool e che potrebbero portare anche a un addio immediato.

Come riportato da calciomercato.it, infatti, in Inghilterra sembra prendere sempre più piede l’ipotesi di un suo ritorno in Serie A in estate, con almeno tre squadre in corsa per Chiesa. Tra queste ci sarebbe ancora l’Inter, che dovrebbe battagliare con il Milan e la Roma.

A complicare la possibile operazione, al momento, sarebbe la valutazione fatta dal Liverpool: 30 milioni di euro, con i Reds che non sarebbero interessati a un prestito. Tuttavia, proprio quest’ultima via, con un eventuale riscatto, sembra essere l’unica percorribile per i tre club italiani.