Idea MAXI attacco: l’Inter ci pensa a una condizione

C’è grande fermento in casa Inter. Non solo per il finale di stagione, che presenta ancora diversi impegni decisivi, ma anche per quanto riguarda il futuro. Già da diverse settimane, infatti, la dirigenza nerazzurra è al lavoro per capire come rinnovare la rosa in estate. E uno dei reparti più interessati potrebbe essere quello offensivo.

I nerazzurri, infatti, dovranno sicuramente sostituire il partente Joaquin Correa, in scadenza di contratto. Diverso, invece, il discorso che riguarda il futuro di Marko Arnautovic. Anche l’austriaco è in scadenza di contratto, ma il suo destino potrebber non essere lontano da Milano.

Infatti, come riportato da calciomercato.com, l’Inter potrebbe pensare anche di avere 5 attaccanti in rosa nel corso della prossima stagione, con un posto che potrebbe essere riservato proprio ad Arnautovic, in grande spolvero nelle ultime settimane.

Oaktree vorrebbe ringiovanire la rosa, ma potrebbe acconsentire alla permanenza del centravanti austriaco nel caso in cui Inzaghi richiedesse in modo insistente un reparto più ampio per affrontare al meglio i tanti impegni che attenderanno l’Inter anche nella prossima stagione.