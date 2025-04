Arnautovic in grande forma: l’Inter ha SCELTO il suo futuro

Nelle ultime settimane, un po’ a sorpresa, i tifosi dell’Inter hanno potuto riammirare un Marko Arnautovic in forma eccellente. L’attaccante austriaco tra campionato e Coppa Italia sta segnando molti gol determinanti e ieri nella sfida di Serie A contro il Cagliari ha messo a referto anche un bellissimo assist per Lautaro Martinez.

Il contratto del numero 8 nerazzurro è però in scadenza a giugno 2025 e infatti, ad oggi, al termine della stagione si arriverà ai saluti con l’ex Bologna. Alcuni tifosi dell’Inter hanno iniziato a domandarsi nel recente periodo se fosse il caso di rinnovare il contratto di Arnautovic visto il suo momento di grande forma.

Tuttavia, secondo quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il destino di Arnautovic è già scritto e non ci sarà un rinnovo. Anche se è in ottima condizione e sta aiutando la squadra realizzando tanti gol e assist, l’austriaco a fine stagione saluterà l’Inter di Inzaghi per scelta della società che vuole ringiovanire la rosa.