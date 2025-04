Cinque cose che abbiamo imparato da Inter-Cagliari 3-1

Inter-Cagliari 3-1: analisi e commento

Dopo il pareggio di Parma, l’Inter torna a vincere in campionato e lo fa battendo 3-1 il Cagliari a San Siro nella 32^ giornata di Serie A. Decisivi per i nerazzurri sono stati i gol di Arnautovic e Lautaro Martinez nel primo tempo poi nella ripresa Bisseck ha risposto al gol di Piccoli che aveva ridato qualche speranza ai sardi, qui per vedere gli highlights di questa partita.

1) Gara in mezzo alla doppia sfida col Bayern

Questa partita poteva essere la classica trappola per la concentrazione della squadra di Inzaghi, visto che arriva in mezzo a due fondamentali sfide di Champions League contro una corazzata come il Bayern Monaco. L’Inter invece vince da grande squadra contro il Cagliari e lo fa con un bel po’ di gestione e senza sprecare troppe energie in vista della battaglia di mercoledì sera.

2) Brivido secondo tempo ancora presente

Non è mancato l’ormai solito brivido del secondo tempo, con Piccoli che la riapre dopo che Arnautovic e Lautaro avevano indirizzato la gara nel primo tempo. Però questa volta le sensazioni erano nettamente diverse rispetto alle ultime e Bisseck rimette subito a posto le cose col terzo gol. Certo che un po’ bisogna interrogarsi sui secondi tempi e sul fatto che nelle ultime 8 partite, solo una volta l’Inter abbia chiuso senza gol subiti.

3) Arnautovic migliore in campo di Inter-Cagliari

Per molti il migliore in campo è stato Marko Arnautovic con un gol e un assist determinanti nella prima frazione. L’anno scorso i tifosi si erano giustamente lamentati della mancanza di una terza punta affidabile nel momento decisivo della stagione ma con un anno di ritardo, ora lo sta diventando Arnautovic. Per lui oltre al gol che sblocca la partita e all’assist illuminante per Lautaro, si segnalano anche tante giocate di qualità. Era quello che tutti chiedevano a lui ed è proprio vero che la testa fa la differenza la testa.

4) Problema fisico per Zalewski

La brutta notizia purtroppo non può mai mancare. Si è fermato Zalewski per un problema al polpaccio. Inzaghi giustamente si è arrabbiato, non si riesce mai ad avere la rosa al completo. Per fortuna però pare che non sia niente di grave.

5) Secondo linee ritrovate

Sono da promuovere nell’atteggiamento anche praticamente tutte le seconde linee. Al di là di qualche errore e sbavatura non si sono visti quei giocatori molli che invece si sono visti nei finali con Udinese e Parma. Ora il Napoli è sotto pressione a -6 in attesa della gara di domani sera con l’Empoli. L’Inter però ora ha già la testa al Bayern e fa la corsa solo su sé stessa.