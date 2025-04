Arnautovic trascinatore dell’Inter: “Ormai è una certezza”

Marko Arnautovic è stato probabilmente il volto principale dell’Inter nella vittoria di ieri contro il Cagliari. L’attaccante austriaco nel recente periodo era tornato in buona forma con diversi gol importanti tra campionato e Coppa Italia ma ieri a San Siro ha dimostrato a tutti di essere in un momento positivo al 100%.

Con un gol non facile e poi un bellissimo assist per Lautaro Martinez, il primo tempo porta la firma di Arnautovic che dopo mesi difficili in nerazzurro ora viene finalmente applaudito dal pubblico di San Siro e anche i giornali riempiono di elogi la prestazione dell’ex punta del Bologna.

Di seguito i voti e i giudizi dei principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7,5 – “Gol e assist. Non troppo tempo fa sbagliava tutto e usciva a testa bassa. Stavolta gli piove in testa un’ovazione. Un jolly in più per Inzaghi”.

CORRIERE DELLO SPORT 7,5 – “Ormai è una certezza. Stavolta non solo sblocca il risultato, ma serve pure un babà a Lautaro. E Inzaghi se lo abbraccia”.

TUTTOSPORT 7,5 – “L’ultimo tripletista indica la via segnando un gol e regalando a Lautaro il pallone del bis. Dietro la ThuLa ormai è per distacco la scelta più affidabile che ha Inzaghi nel mazzo”.