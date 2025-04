Zalewski novità sull’infortunio: Inzaghi ha paura

Anche in una partita (vinta anche con un netto 3-1) in cui tutto filava liscio, come quella di ieri a San Siro contro il Cagliari, c’è spazio per un allarme in casa Inter. Nel corso della ripresa si è infatti fermato Nicola Zalewski, ovvero un giocatore che fa parte della batteria degli esterni: un reparto già spesso colpito da infortuni.

Al 68′ vedendo il polacco dolorante, il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi ha scelto di toglierlo subito dal campo e al suo posto ha inserito Bastoni per l’ultima porzione di gara contro il Cagliari. L’allenatore dell’Inter ha infatti avuto grande paura di perdere un altro esterno in un momento cruciale per la stagione.

Ci sono però importanti aggiornamenti sulle condizioni del calciatore arrivato a gennaio in prestito dalla Roma. Secondo quanto riferisce oggi Tuttosport, per Zalewski non ci sarebbe nulla di grave ma ieri sono stati solo i crampi a fermarlo: il numero 59 nerazzurro non dovrebbe quindi essere a rischio per il Bayern Monaco.