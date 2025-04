“Torna con i piedi per terra”: Bisseck domina come Serena

In un momento che poteva risultare molto complicato per l’Inter con il Cagliari che aveva da poco accorciato le distanze e si era portato sul 2-1, a salvare i nerazzurri ci ha pensato Yann Aurel Bisseck che di testa ha trovato la rete del definitivo 3-1 che ha fatto esultare di gioia tutta San Siro per la bella vittoria.

La prestazione del tedesco è stata ottima sia in difesa che in attacco con questo gol decisivo. I giornali in edicola oggi celebrano la sua prova con bei voti e se da un lato Tuttosport lo esalta paragonandolo al gol Scudetto di Aldo Serena nel 1988/89, dall’altro c’è il Corriere dello Sport che fa un appunto sul suo debutto in nazionale.

Di seguito i voti e i giudizi dei principali quotidiani sportivi:

LA GAZZETTA DELLO SPORT 7 – “Nel primo tempo un recupero spettacolare che strappa applausi a San Siro. Nella ripresa prende l’ascensore e incorna il gol della tranquillità. Il ragazzo cresce”.

CORRIERE DELLO SPORT 7 – “Il debutto in nazionale non gli aveva fatto bene. Torna con i piedi per terra e la differenza si vede. La sua rete evita patemi”.

TUTTOSPORT 7 – “Quando stacca sull’angolo di Dimarco in occasione del tris sembra Aldo Serena nell’anno dello scudetto del Trap: facendo lui di professione il difensore centrale, la prodezza vale doppio”.