“L’Inter può rifare il Triplete”: c’è la conferma del campione 2010

Il prossimo impegno che il fittissimo calendario dell’Inter prevede è il match di ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Bayern Monaco. La corazzata tedesca arriva a San Siro per ribaltare il 2-1 dell’andata in favore dei nerazzurri mentre Lautaro e compagni vogliono tenere vivo il sogno europeo in questa gara decisiva.

Chi sa come si batte il Bayern è una leggenda interista come Julio Cesar che è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport. L’ex portiere nerazzurro che nel 2010 vinse il Triplete con allenatore José Mourinho, sconfiggendo in finale di Champions League proprio la formazione bavarese, esalta la squadra di Inzaghi.

Il brasiliano ha infatti così risposto alla domanda sulla possibilità che ha l’Inter di rifare il Triplete 15 anni dopo: “Certo. Quando raggiungi questo livello si può sognare. Inoltre, la vittoria contro il Bayern ha dato sicurezze. Può andare in semifinale”. Julio Cesar prova quindi a dare credito ai sogni dei tifosi nerazzurri.