La moviola di Inter-Cagliari: “Ingiuste proteste dei sardi”

L’Inter torna a vincere in Serie A e lo fa grazie a 3 ottimi gol in casa contro il Cagliari: le firme sulle marcature del match di San Siro portano la firma di Arnautovic, Lautaro e Bisseck. Dal punto di vista disciplinare è stata una partita piuttosto tranquilla e l’arbitro Di Bello ha avuto un compito facile nel dirigere questa gara.

Tuttavia, come analizzato dal Corriere dello Sport, non sono mancate le proteste dei giocatori del Cagliari in occasione del calcio d’angolo nel secondo tempo che ha generato il gol del definitivo 3-1 siglato da Bisseck. Le proteste dei rossoblù però non sono giustificate perché il corner era giusto da assegnare per la deviazione di Deiola sul tiro di Carlos Augusto.

Il direttore di gara della sezione di Brindisi, per rendere migliore la sua prestazione, avrebbe potuto estrarre qualche cartellino giallo in più da ambo le parti. Questa è l’unica pecca nella sua partita, sarebbero servita qualche altra ammonizione: Di Bello chiude infatti con un solo provvedimento disciplinare per Deiola.