Inter, guarda che Sucic: il gol è un gioiello

Sarà il primo rinforzo estivo dell’Inter, con Inzaghi che lo avrà già a disposizione per il Mondiale per Club, ma intanto Petar Sucic continua a incantare con la maglia della Dinamo Zagabria. Il centrocampista croato, infatti, si è reso protagonista nella gara contro l’Osijek.

Il promesso sposo nerazzurro ha segnato un gol eccezionale al 22′, prendendo palla sulla trequarti avversaria e conducendo fino a dentro l’area, per poi battere il portiere avversario con un tiro a giro chirurgico. Un gioiello che può far sognare i tifosi dell’Inter per il futuro.

Questo il video del gol: