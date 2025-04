L’annuncio UFFICIALE sull’infortunio di Zalewski

Grande paura e anche rabbia per Simone Inzaghi nel secondo tempo di Inter-Cagliari. Il tecnico, infatti, non ha reagito bene quando ha visto accasciarsi a terra Nicola Zalewski, costretto poi a uscire dal campo. Fortunatamente per il tecnico e per i nerazzurri l’allarme sul suo infortunio sembra rientrato.

A tranquillizzare tutti, infatti, ci ha pensato lo stesso esterno polacco al termine della gara. Sul suo profilo Instagram ha pubblicato una story, nella quale annuncia di avere avuto solamente dei crampi. Scongiurato, dunque, il rischio di una nuova assenza.

Questo il suo messaggio sui social: