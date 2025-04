Recupero Inter-Roma, è CAOS: “Si falsa il campionato”

In attesa del nuovo orario, è ormai ufficiale il rinvio di Inter-Roma da sabato 26 aprile a domenica 27. Per via dei funerali di Papa Francesco programmati per la giornata di sabato, è stato deciso di far slittare tutte le gare in programma quel giorno di 24 ore, tra cui quella tra nerazzurri e giallorossi di San Siro.

Una decisione, questa, che non è stata per niente gradita da diversi tifosi interisti. Questo perché, appena tre giorni più tardi, l’Inter si giocherà l’andata delle semifinali di Champions League contro il Barcellona. I ragazzi di Simone Inzaghi, dunque, avranno un giorno in meno di recupero in vista della sfida europea in programma mercoledì 30 aprile alle ore 21.00.

I tifosi nerazzurri avrebbero invece preferito che, a quel punto, il match venisse posticipato ad una data lontana dagli impegni europei, così da non aver alcun tipo di impatto sul doppio incrocio di Champions contro il Barcellona. Tra le reazioni social, tra post di tifosi ironici ed altri arrabbiati, c’è chi ha anche parlato di possibile “campionato falsato”. Questi i principali commenti su X:

È grave quanto sta succedendo.



Non rimandare la partita con la roma costituisce veramente un grave precedente.



Si falsa il campionato e si danneggia il percorso in Champions dell’Inter, di per sé già estremamente impegnativo. — MinaInterista⭐️⭐️ (@MinaInterista) April 22, 2025

La Lega ha trovato la soluzione che accontenta tutti: Inter Roma viene spostata a domenica 27, ma per non danneggiare l’Inter in Champions, la giocherà soltanto la Roma — giovanni brentegani (@giovannibrenteg) April 22, 2025

Partendo dal presupposto che sospendere le partite per il funerale del Papa è na cagata e che Inter-Roma sarebbe da far giocare sabato, far perdere un giorno di riposo alla squadra che gioca la semifinale di Champions è un autogol di chi governa il calcio italiano.L'ennesimo. — Salvo Imprevisti ® (@sasyccefriariel) April 22, 2025

Invece gli stronzi che siano organizzati per venire a Milano per Inter Roma possono andare affancuIo. https://t.co/UtZY173wdW — Giuseppina Strepponi, in arte Sorella Baderla 🐻 (@SorellaBaderla) April 22, 2025