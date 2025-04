Trevisani: “Crollo Inter? Basta capire un po’ di calcio”

Dopo l’ultima sconfitta incassata dall’Inter in campionato contro il Bologna, Riccardo Trevisani su Cronache di Spogliatoio è tornato a parlare della famosa frase pronunciata la scorsa settimana su un possibile crollo dell’Inter in questa fase della stagione. Proprio pochi giorni dopo la profezia del giornalista, infatti, i nerazzurri sono caduti sul campo dei rossoblù facendosi raggiungere in vetta alla classifica dal Napoli.

Il noto telecronista ha voluto chiarire il suo pensiero, sottolineando innanzitutto la stagione sin qui strepitosa dei ragazzi di Inzaghi: “Se l’Inter fa zero titoli, c’è da prendere il giubbotto anti-proiettili. Bisognerebbe avere la maturità, l’educazione, la capacità di comprendere quello che succede. Me ne fotto degli almanacchi. Su un ventennio o su una carriera parliamo di qualcosa, ma l’Atalanta di Gasperini è un miracolo anche senza Europa League. Rischiare di fare un Triplete, o comunque arrivare al 6 maggio che stai lottando per fare Champions e Campionato, secondo me è una cosa strabiliante a prescindere”.

Secondo Trevisani, infatti, un calo di rendimento era prevedibile a fronte di un calendario così folle: “Ho preso tanti insulti da tifosi dall’Inter, quelli meno intelligenti, perché ho detto che l’Inter crollerà. Io dicevo che l’Inter sta a pezzi, ha sei mila partite e chiaramente non ce la farà a farle, perché è matematico, basta capire un po’ di calcio. Non si può fare, non ce la fa il Real Madrid, il Manchester City, l’Arsenal o il Liverpool. Pensa se ce la fa l’Inter che sta a monte ingaggi e valore della rosa alla metà della metà di queste squadre”.

Sul rinvio di Inter-Roma e degli altri match in programma sabato 26 aprile, infine, il giornalista è stato ironico: “La domanda è: ma Barcellona-Real Madrid, potrebbe essere rinviata per i funerali del Papa? No, andiamo avanti”.