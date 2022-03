Inter-Salernitana, le ultime di formazione: riposano alcuni big, sorpresa tridente?

Inzaghi potrebbe stupire tutti

La buona notizia in vista della Salernitana è che Inzaghi avrà tutti i suoi giocatori a disposizione. Questo permetterà al tecnico piacentino di adoperare un turnover mirato, bilanciato tra l'impegno in Champions League e l'urgenza di tornare alla vittoria.

Secondo La Gazzetta dello Sport, ci saranno diversi cambi di formazione: de Vrij e Perisic riposeranno, prenderanno il loro posto Ranocchia e Darmian (spostato dunque a sinistra). Così come prenderà fiato Calhanoglu , sostituito con ogni probabilità da Gagliardini.

In attacco ci saranno Dzeko e Lautaro ma la Rosea non esclude una possibile sorpresa: ovvero il tridente davanti con Sanchez dietro le punte. Inzaghi ha provato anche questa soluzione ieri in allenamento.