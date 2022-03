Ecco perché l’Inter non è più tra i club fondatori della Superlega

La società nerazzurra è libera da legami

Tra le tante dichiarazioni di Agnelli ieri al Business of Football Summit - evento organizzato dal Financial Times a Londra - il presidente bianconero ha anche detto, senza specificare: "Undici club su 12 sono ancora vincolati nel progetto SuperLega". L'unica squadra che non c'è più è proprio l' Inter .

Come riporta anche La Gazzetta dello Sport, la società nerazzurra è libera da legami: al momento della creazione del nucleo del torneo, infatti, firmò una clausola per cui il suo ingresso avrebbe dovuto essere sottoposto ad approvazione in assemblea, un passaggio che gli azionisti non hanno mai ratificato.