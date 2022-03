Oaktree ha serie possibilità di diventare il prossimo proprietario dell’Inter?

Le ultime sul futuro dell'Inter

Durante il Business of Football Summit - evento organizzato dal Financial Times a Londra - è intervenuto Alejandro Cano, managing director per Oaktree Global Opportunities, che non ha escluso un futuro alla guida dell'Inter: "Non è il nostro piano perché vogliamo lavorare come partner di Suning e offrire il nostro supporto, ma chissà...".