L’Inter torna in campo in Europa, per la 3a giornata del girone D di Champions League. A San Siro, i nerazzurri affronteranno il Salisburgo, in una gara molto importante per lanciare un segnale importante in ottica qualificazione, visto anche lo scontro diretto tra Benfica e Real Sociedad.

Inzaghi pronto a cambiare rispetto alla sfida contro il Torino, ma con cautela. Sicuro il ritorno in campo di Bastoni e Dumfries dal primo minuto, da capire, invece, se ci sarà spazio dall’inizio per Frattesi e Carlos Augusto, che potrebbero prendere il posto di Barella e Dimarco.

Struber dovrebbe presentarsi a San Siro con il classico 4-3-1-2, con la coppia Konaté-Simic a guidare l’attacco. Probabili novità a centrocampo rispetto alla gara contro la Real Sociedad: Capaldo e Sukic dovrebbero partire titolari al fianco di Gourna-Douath.

Di seguito le probabili formazioni di Inter-Salisburgo: