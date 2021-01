Sampdoria-Inter, preoccupano le condizioni del terreno di gioco. I dettagli

Condizioni precarie per il manto erboso dello Stadio Luigi Ferraris. Come riporta gazzetta.it, in mattinata a Genova si è imbattuta una fitta grandinata che ha danneggiato il campo da gioco; gli addetti hanno poi cercato di migliorare la situazione con l’uso di appositi soffiatori. Le condizioni non ottimali sono state causate dai 29 giorni di pioggia registrati dalla centralina dello stadio a partire da dicembre scorso. Vedremo quindi se la partita tra Inter e Sampdoria sarà condizionata dalle pessime condizioni del terreno di gioco.

