Sampdoria-Inter, Ranocchia (Sky): “Non dobbiamo rallentare”

Nel pre-partita della gara contro la Sampdoria, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, il difensore dell’Inter, Andrea Ranocchia, per analizzare il match e la classifica, tenendo conto della sfida tra Juventus e Milan di questa sera. Ecco le sue parole: “L’importante è solo fare una bella partita e vincere. Il campionato è molto equilibrato, noi non dobbiamo rallentare. I tanti ex? Li saluteremo in campo, ma oggi sono avversari. Per noi conta solo vincere”.

