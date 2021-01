Lukaku in panchina contro la Sampdoria: riposo per il belga in vista della Roma

Come si era ampiamente anticipato nei giorni scorsi Romelu Lukaku si siederà in panchina. Reduce da un risentimento muscolare accusato nel match scorso contro il Crotone, Antonio Conte ha deciso di far riposare il belga in vista della partita di domenica contro la Roma terza in classifica. Nella partita contro la Sampdoria giocheranno dunque Lautaro Martinez e Sanchez. Il belga potrebbe entrare a partita in corso se il risultato non fosse favorevole per i nerazzurri oppure l’allenatore nerazzurro potrebbe riservargli un turno di riposo per ricaricare le pile in vista del big match con la Roma.

